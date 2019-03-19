AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Kırşehir il başkan adayı kim? Yaşar Bahçeci kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Kırşehir il başkan adayı Yaşar Bahçeci kimdir? İşte Yaşar Bahçeci'nin hayatı...

YAŞAR BAHÇECİ KİMDİR?



1975'te Kırşehiride doğan Yaşar Bahçeci. ilk ve orta öğrenimini Kırsehir'de tamamladı. Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi inşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Uluslararası İliskiler Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans derecesi aldı.

AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alan Bahçeci, AK Parti İl Sekreterliği ve İI Başkanlığı yaptı. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Kırşehir Belediye Baskanı seçildi. Bahçeci ayrıca Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği birlik encümeni görevlerini de sürdürmektedir.

Yaşar Bahçeci evli ve iki çocuk babasıdır.