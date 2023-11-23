AK Parti, Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuracak

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TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Grup başkanvekili Özel Zengin, Filistin'e yapılanlarla ilgili başvurunun hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Zengin şöyle dedi:

"Bir avukat olarak fevkalade önemsediğim bir konu; az önce de arkadaşlarımızla telefonda konuştum. İstanbul Milletvekilimiz Cüneyt Yüksel Bey´in de içinde olduğu, çoğunluğu 2 Nolu Barodan, 13-14 kadar avukat arkadaşımız ve aynı zamanda farklı 13 ülkeden 3 bine yakın dilekçeyle beraber Lahey'deler şu anda. Uluslararası Ceza Mahkemesinde Filistin'e yapılanlarla ilgili başvurunun hazırlıkları tamamlandı, bir hafta içerisinde bu başvuru yapılmış olacak. Bu konu çok önemli çünkü bu olan bitenlerin hiçbiri kaybolup gitmeyecek, binlerce insan hayatını kaybetti, 6 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, 15 bine yakın hayatını kaybeden insan var ve devam edecek görünüyor. Böyle bakıldığı zaman, bir taraftan barış için uğraşırken diğer taraftan da yapılan bu hukuksuz uygulamalar için, katliamlar için muhakkak uluslararası hukukun bir yaptırımı olmalı, bu manada Türkiye´nin öncülük ediyor olması son derece önemli, arkadaşlarımıza da gayretleri için başarılar diliyorum."