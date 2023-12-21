AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yerel seçim çalışmalarıyla ilgili açıklama

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2024 mahalli idareler seçimleri çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:

"10 İLDE ADAY ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI"

Vatandaşlarımızın değerlendirmeleri ve talepleri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için her boyutuyla değerlendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor.Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı. Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon'la birlikte çalışma tamamlanmış olacak. Diğer illerle de önümüzdeki günlerde çalışmalar devam edecek. Şimdiye kadar teşkilatlarımızın güçlü şekilde seçimlere hazırlandığı ve bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için temaslarını sürdürdüklerini değerlendiriyoruz. Genel seçimlerden sonra yerel seçimlerle birlikte bütün başarıların taçlanması bakımından son derece önemli görüyoruz. Bütün yoğunluğun içerisinde Cumhurbaşkanımızın dış siyasetle ilgili en önemli gündem maddesi Gazze'dir. Gazze ile ilgili temaslarını sürdürüyor. Gazze'deki insanlık dışı durumun sona ermesi, iki devletli çözüme giden yolun açılması, aynı zamanda Gazze'de soykırımı gerçekleştirenlerin cezalandırılması yönünde siyasi iradesiyle uluslararası temaslarına devam ediyor.

AK PARTİ İLE MHP HEYETLERİ GÖRÜŞMELERİ

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Cumhurbaşkanımız depremle ilgili yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Bu istişarelerle birlikte iç ve dış politikadaki gündem devam edecek. Ay sonu itibariyle söylenmişti. Biraz esneyebilir. Teşkilatlarımız buraya geliyor. Takvimde esneme olabilir. Vaktimiz var, acelemiz yok. Burada seçimlere rahat bir şekilde hazırlayacak şekilde en geniş şekilde yapılması. Seçim beyannamesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. MHP ile heyetler arası görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. Müzakereler sona erip liderler son kararı verdiğinde açıklanacaktır. Zaman zaman birtakım haberler yansıyor, şurada sorun var vs. gibisinden. Bunlar müzakerenin doğasında olan şeyler. Geçen sayın Bahçeli de açıkladı, AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Burada Cumhur İttifakı açısından sorun yoktur. İki heyet de son derece deneyimli arkadaşlarımız. Cumhur İttifakı'nın ilkelerini ruhunu gözetecek şekilde çalışmaları yapıyor.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı'nın Milli Savunma Bakanımız sayın Yaşar Güler'e dönük ifadeleri gerçekten kınanacak ifadeler. Kendisinin ne kimseye akıl verecek hali var ne de kimseye akıl verecek bir tutumu olması gerekir. Hiçbir partinin genel başkanına yakışmayacak bir ifade biçimi. Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslupla yapıyor bunu. CHP köklü bir parti. Cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan parti. CHP'de üslubun bu noktaya gelmiş olması, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızı da rahatsız eden bir durum. Şunu belirtmek lazım, TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Asla taviz verilmez. Buna karşı bir durum olursa derhal cezalandırılır. TSK açısından bu esastır. Eğer istenmeyen durum olmuşsa, beğenilmeyen durum olmuşsa buna herhangi teğmenin kendiliğinden müdahalesi söz konusu olamaz. Emir komuta ve hukuk kuralları içinde bunun nasıl düzeltileceği hangi işlemlerden geçeceği bellidir.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU TARTIŞMALARI

TSK'nın yazılımının esası disiplindir. Orada emir komuta zincirinin dışına çıkan, disiplinsizlik anlamına gelen bir şey söz konusu olamaz. TSK içinde birtakım gruplaşmalar olduğunu söylüyorlar. TSK bir bütün. Emir komuta içinde hareket eder, onun dışında hiçbir yapıya müsaade edilmez. Elinizde bir bilgi, belge varsa sayın bakanımızla paylaşırsınız. Sayın bakan bunu değerlendirir varsa bir şey üzerine gidilir. Böyle bir üslup yakışıksız üsluptur. Bu üslup sadece sahibinin alnına yazılır. İYİ Parti ile CHP arasındaki tartışma Türk siyasetinde ibretlik bir tartışma. Biz o zamanda söylemiştik, 'O masa bu kadar cumhurbaşkanı yardımcısı ile memleket yönetilmez' demiştik. O masanın ne kadar işlevsiz bir masa olduğu ortaya çıktı. Maalesef İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'a hizmet dışında her şeyiyle anılıyor. Bir belediye başkanının her işle anılması enteresan bir süreç olarak takip edilmesi gereken bir durum ortaya çıkarıyor. Siyaset millete yaslanarak ve millet için yapılır. Demokratik tutum olmadan birtakım imajları bir araya getirerek ortaya çıkacak siyasi tablo bu bahsettiğim siyasi tablodur.