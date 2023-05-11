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Habertürk'te açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor...

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir sürü yorum yapılıyor izliyorum. Siyaset matematikle çok barışık bir alan değil. Şöyle bir etki yarattım böyle tepki çıktı diye hesap içine giriliyorsa, siyasetin kendisi bu hesaplamaları yalanlama konusunda iddialı. Bu bakımdan yorumların çoğu afaki. Üzücü olan şu; Türkiye'nin demokrasi mirası. Büyük mücadele verilmiş, sandık yoluyla iktidar belirlenebiliyor. Her yerde bütün siyasi partiler propaganda yapıyor. Vatandaşlarımız mitinglere katılıyor. Dünya şaşırıyor buna. Dünya siyasetsizleşmeden yakınırken bizde bir köye gittiğinde dış politikada herkes gündeme hakim. Bu sebeple de bir adayın günlerce 'çekil çekil' baskısı altında kalması, linç kampanyasına maruz kalması, siyasetin topyekün reddetmesi gereken ithamlara maruz kalması çok üzücü. Nihayetinde aylar yarışıyor. Hangi aday çekilirse kime yarar, kime yaramaz gibisinden konuşuluyor. Ama dedim, siyaset matematikle barışık değil. Vatandaşların hangi sebeplerle sayın İnce'ye oy verdiğini biliyor muyuz? Bundan CHP medet umuyorsa, demek ki CHP'yi beğenmemiş ki oraya gitmiş. O seçmen tekrar kendi değerlendirmesini yapacaktır. Bazen siyasi partiler karar alır. Küçük partilerde çok olur. 'Ben şuraya gittim' denir. İyi de yöneticiler gitse de taban gitmiyor ki.

"BU BAHANEYİ ONLARA VERMEK İSTEMİYORUM DİYOR"

Tabii ki bize dönme olasılığı da var. Başka partilere oy verecekler de vardır. Onların tercihleri üzerine ipotek koyacak değerlendirmelerde bulunmam. Bütün adayların oy tabanlarıyla ilgili olarak yaptığımız değerlendirmeler var. Alt kırılımlarına bakıyoruz. Burada mesele şu; sayın İnce karşımızdaki ittifak adayının kaybı sözkonusu olduğunda kendisini suçlamamaları gerektiğini belirterek 'kaybınıza bahane aramayın' dedi. Burası bizden daha anlamlı bir siyasal yapıdır diyerek o yüzden buraya destek vermek için çekiliyorum demiyor. Linç kampanyasına maruz kalıyoruz, sürekli suçlanıyoruz, bir kaybın sorumlusu olarak bizi göstermek istiyorlar, ben bu bahaneyi onlara vermek istemiyorum, diyor. Siyaset gündemine hakim olmalıdır. Birtakım odaklar, terör örgütlerinin kirli kampanyaları, insanları hedef gösteren itibar suikastleri karşısında siyasetin meşru alanını korumak için birleşik şekilde hareket etmesi lazım.





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