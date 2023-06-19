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AK Parti MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor...

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları savunuculuğu konusunda öne çıkmış uluslararası örgütlerinin Diyarbakır anneleri konusundaki suskunluğunu not etmeye devam ediyoruz. Tabi bu bir suskunluk değil; çifte standart. Demokrasinin korunması açısından terörle mücadelenin güçlü şekilde süreceğidir.

Hükümetlerimiz döneminde hassasiyetle yürüttük. İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızın kararlı mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdürecektir. En son FETÖ ile ilgili yeni birtakım bilgilere ulaşabilecek aşama elde edildi.

DEAŞ ve PKK ile mücadele devam etmektedir. BM'nin 51. maddenin verdiği yetki çerçevesinde biz kendi topraklarımıza bu ülkelerden yapılan saldırıları engellemek için mücadeleyi veriyoruz.

Her toplantımızın ilk maddesi deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdır. Yaraların sarılması konusu hiçbir zaman gündemden düşmeyecektir. Her toplantımızın en önemli maddesi değişmeyen maddesi deprem konusundadır. Kendi istedikleri oyları deprem bölgelerinden alamayanların depremzede vatandaşlarımıza dönük hakaretlerini unutmadık. Hala birtakım aşağılamaların maalesef çeşitli kesimlerden geldiklerini görüyoruz. Tabii bu kendi utançları olarak yazılmaktadır. Ömür boyunca alınlarında taşıyacaklardır.

Bu aynı zamanda ulusal risk kalkanı modeli çerçevesinde şehirlerimizi afetlere daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Siyasi irade bütün bu çalışmaları yürütmektedir.

Milyonlarca konut incelemelerde bulunuldu. Vatandaşlarımızın hasarlı binaların tespit edildi. Bu yıl 310 bin konutun tamamlanarak teslim edilmesi için arkadaşlarımız tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Köy evleri önem verdiğimiz husus. Köydeki insanlarımızın doğal yaşam koşullarında yaşayabilmesi açısından. 2023 yılında 70 bin köy evinin yapılması planlanmaktadır. Şimdiye kadar 37 binden fazla köy evi ihalesi tamamlanmıştır. Orada AFAD, Kızılay, kamu kurumları 4 milyon kişiye yemek hizmeti sürdürülmektedir.

Konteyner ve çadır hassasiyeti devam etmektedir. Orada hayatın normale dönmesi için işyerleri yapılıyor. Oradaki insanımızın bütün kayıplarımıza tabii ki hiçbir zaman unutmayacağız ama oradaki çocukların geleceğe hazırlanması için de pek çok sosyal faaliyet, rehabilitasyon projesi de yürürlüktedir.

Vatandaşlarımıza dünyada küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden etkilendiğini ifade etmiştik. Bu tablodan vatandaşlarımızın ekonomik olarak olumsuz etkilendiğini farkındayız. Yine Cumhurbaşkanımızın dirayetli politikaları ve kadrolarımızla biz çözeceğiz.

Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda mücadelemizin ivmesini artırarak, etkisini geliştirerek devam ettireceğiz. İş dünyası bütün paydaşlarla birlikte Cumhurbaşkanımız enflasyonun t ek haneye inmesi için politikaları hayata geçirmeye devam edecek.

Seçimden önce vatandaşlarımıza söylediğimiz gibi, bundan sonra da bu sorunları biz çözeriz d edik. İnşallah enflasyonun tek haneye düştüğü rakamları göreceğiz.

Türkiye Yüzyılı dediğimizde ülkemizin sosyal, siyasal, ekonomik projeyi kapsayan pek çok hedefleri içermektedir. Türkiye bölgesel barışa ve dünya barışına da güçlü bir şekilde katkı vermektedir. NATO ile olan ilişkilerimiz açısından ilkeli bir siyasete devam ediyoruz.

NATO terörle mücadeleyi önemsemelidir. Terörle mücadelede hiç kimse çifte standart üretmeye kalkmamalıdır. NATO ülkeleri içerisinde birilerinin tutup da bir başka NATO ülkesine saldıran terör örgütlerine destek vermesi gibi birtakım uygulamalar son bulmalıdır.

En son Çağatay Bey'in ev sahipliğinde İsveç, NATO tarafıyla toplantı gerçekleştirildi. İsveç'in attığı adımlar var,. 'İki PKK'lıyı iade ettik' diyorlar. Bunun güçlü bir şekilde uygulanması gerekiyor. Yasaları ya yargı ifade hürriyeti adı altında yeterli bir uygulama alanına sokmuyor ya da güvenlik güçleri bunu yerine getirmiyor. Kaldı ki, bize iade ettikleri kişiler terörle değil uyuşturucu ile bağlantılı kişiler.

Buna ilkesel standart getirmemiz gerekiyor. NATO üyesi ABD'nin PYD'ye desteği, ortak güvenliğe zarar veren tablo ortaya çıkarmaktadır. Birileri Türkiye'nin savunma ihtiyaçları için gerekli gördüğü savunma araçlarını vermekten imtina ediyorsa, örtülü ya da açık ambargo uygulamaya kalkıyorsa, Türkiye'nin alternatif arayışına girmesini de herhangi bir şekilde eleştirmemelidir."