HABERTURK.COM

AK Parti Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında önümüzdeki pazartesi gününden itibaren esnek çalışma sistemine geçiyor.

TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında görev alacak olan 80 milletvekili ile dengeli ve kısa bir çalışma programı planlandığı belirtilen yazıda diğer milletvekillerin gerekli önlemleri alarak bu süreyi evlerinde geçirmeleri istendi.

Önümüzdeki pazartesi günü komisyon ve genel kurul çalışmalarında İçişleri, Adalet Komisyonu üyelerinin aşağıdaki milletvekillerinden oluştuğu belirtilen yazıda iller şöyle belirlendi: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Tokat.