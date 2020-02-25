Saliha Çolak scolak@haberturk.com

AK Parti kulislerinde ise iç politika ve parti içi politikaya ilişkin gündem başlıkları sıcak. Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gruplar halinde kahvaltılı toplantılarda buluşmaya başladı. İlk grubun ardından bu hafta perşembe günü ikinci grup millettekiyle kahvaltı toplantısı yapılacak. Bu toplantıların ilkinde daha çok yerel sorunlar masaya taşındı. Bu nedenle parti içi politikaya ilişkin kulislerde dile getirilen eleştirileri Erdoğan'a doğrudan ulaştırmak isteyen bazı milletvekilleri uygun fırsatı bulamadı.

Ancak, sosyal medyada bazı eski milletvekilleri tarafından da dile getirilen rahatsızlıklar mevcut milletvekilleri arasında kulislerin en sıcak gündem başlığını oluşturuyor? Peki AK Parti milletvekilleri en çok neden rahatsız?

“HESAP VERMEDİLER”

AK Parti'de 70 kadar belediye başkanının partiye katılacağı bunun için görüşmelerin tamamlandığı konuşuluyor. Her grup toplantısında 5-6 kişilik gruplar halinde partiye katılımlar sağlanacak.

Ancak bunların yaklaşık yüzde 60-70'inin eski AK Partili belediye başkanları olduğu vurgulanıyor. Bazılarının anketten çıkamadığı, bazılarının il başkanı bazılarının da milletvekili veya yöneticiler tarafından istenmediği, bu nedenle aday yapılmadığı, bunun üzerine ya başka partiden ya da bağımsız aday oldukları belirtiliyor.

Bu tablo karşısında yeniden partiye törenle alınmalarının aslında bir başarı olmadığı, aday yapılmadıkları süreç nedeniyle bir başarısızlığın sonucu olduğu kaydediliyor.

Bazı milletvekilleri bu nedenle, Erdoğan'a da uygun fırsat bulduklarında aktaracaklarını söyledikleri, "Bunun hesabını kim verecek, il başkanlarından hesap sorulmadı. İstanbul başta olmak üzere yerel seçimlere ortaya çıkan tablonun sorumluları tespit edilmedi. Eğer sorumluları bulmazsak aynı hatalar yapılmaya devam eder. Aksaklığın nereden kaynaklandığını bulmamız lazım” görüşünü dile getiriyorlar.

ÇARŞAMBA'NIN SIRRI

Bu arada AK Parti grup toplantıları bir şekilde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın programı da gerekçe gösterilerek artık çoğunlukla salı yerine çarşamba günü yapılmaya başlandı.

Bu durum da partiyi ikiye böldü. Bir bölüm, geleneksel salı gününün değiştirilmesine karşı. Diğer gruplarla bir sıralama değişikliği olacaksa bunun toplantı yapılmasından yana. CHP grubunun salı günü en son yapılmasından duyulan rahatsızlığın böylece giderilebileceği belirtiliyor. Ancak çarşamba günü grup yapılmasını savunanlar da tüm partilerin liderleri salı günü konuştuktan sonra daha derli toplu cevap verilmesi için gün değişikliğinin daha faydalı olduğunu savunuyor.

KABİNE ZAMANLAMASI

AK Parti kulislerinde kabine değişikliği beklentisi de öne çıkıyor. Bakan değişikliğinin ihtiyaç olduğu, kulislerde beklentinin de yükseldiği kaydediliyor. Ancak zamanlama kongreye endeksli olarak gösteriliyor.

Erdoğan'ın bakan değişikliklerini parti yönetim kadrolarını belirlerken paralel olarak değiştireceği bekleniyor. Bu nedenle de ya kongreden hemen önce, parti yönetiminde yer vereceği bazı isimleri bakanlıktan çekebileceği ya da kongrede bakanlığa getireceği bazı isimleri yönetimden alacağı, dolayısıyla kongrenin hemen öncesi ya da sonrasında değişiklik olacağı konuşuluyor.