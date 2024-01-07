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        Haberler Gündem AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın kimdir? Tahir Büyükakın nereli, kaç yaşında?

        AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın kimdir?

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın olarak belirlendi. AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus sosyal medya hesabında Büyükakın'ın adaylığını paylaştı. Resmi açıklama ise bugün yapılacak aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. İşte, "AK Parti İzmit Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın kimdir, nereli ve kaç yaşında" sorularının yanıtları...

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        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:31
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        • 1

          AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus 6 Ocak'ta resmi sosyal medya hesabından Tahir Büyükakın'ın adaylığını duyurdu. Ancak resmi açıklama bugün İstanbul'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Toplantıda 12'si büyükşehir 28 belediye başkan adayını resmen duyurulacak. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Tahir Büyükakın'ın adaylığı da kesinleşmiş olacak. Peki, AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın kimdir? İşte, Tahir Büyükakın'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

        • 2

          TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

          1969 yılında Kocaeli’nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu.

          1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.

        • 3

          2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.

          2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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