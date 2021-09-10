AK Parti'li milletvekili Kovid-19'a yakalandı

AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Nergis Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Rabb'im bütün hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.