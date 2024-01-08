Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyet hayatına başlayan Babaş, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon (KASKİ) Kurucu Müdürü olarak görevine devam etti.

Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Babaş, evli ve bir çocuk babası.