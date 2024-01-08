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        Haberler Gündem AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş kimdir? Tahsin Babaş nereli ve kaç yaşında?

        AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş kimdir?

        AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş oldu. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için belirlenen Tahsin Babaş'ın hayatı araştırılıyor. Bu bağlamda gözler "AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:56
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı ise Tahsin Babaş olarak duyuruldu. Peki, AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş kimdir? İşte, Tahsin Babaş'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

        • 2

          TAHSİN BABAŞ KİMDİR?

          25 Ocak 1967'de Kastamonu'nun Kuzyaka nahiyesine bağlı Sahip köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamlayan Babaş, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programını tamamladı.

        • 3

          Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyet hayatına başlayan Babaş, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon (KASKİ) Kurucu Müdürü olarak görevine devam etti.

          Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Babaş, evli ve bir çocuk babası.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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