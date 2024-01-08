REKLAM advertisement1

31 Mart yerel seçimlerinde oy verecek olan birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında Şükrü Başdeğirmen yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şükrü Başdeğirmen biyografisi" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR? Şükrü Başdeğirmen 1962 yılında Isparta’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamlayan Şükrü Başdeğirmen, İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapmıştır. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle iştigal etmekte olan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖNERİLEN VİDEO