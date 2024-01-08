Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şükrü Başdeğirmen biyografisi

        AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şükrü Başdeğirmen biyografisi

        31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin Isparta Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. Başkan adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Peki, AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Şükrü Başdeğirmen biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şükrü Başdeğirmen kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        31 Mart yerel seçimlerinde oy verecek olan birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında Şükrü Başdeğirmen yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şükrü Başdeğirmen biyografisi" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

        Şükrü Başdeğirmen 1962 yılında Isparta’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamlayan Şükrü Başdeğirmen, İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapmıştır. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle iştigal etmekte olan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Habertürk Anasayfa