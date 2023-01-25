HABERTURK.COM

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklamalar....

Bütün seçim mevzuatının esası, amacı, hedefi seçmenin en temel haklarından birisi olan seçme hakkını istediği şekilde kullanmasını sağlayacak ve kullandığı oyun istediği şekilde sonuç vermesini hedeflemek. Vatandaş oyunu kullanarak siyasi parti tercihini yapıyor. 2018'de yeni Anayasa değişikliğinden sonra partilerin ittifak kurabileceklerine ilişkin düzenleme yapıldı. İttifak oluşturan partilerin şu veya bu seçim bölgesinde oyları bir torbaya toparlandı, sonra bütün partilerin oyları esas almak suretiyle dont uygulaması yapılmıştı. Vatandaşın kullandığı oyun sandıkta sonuç vermesi iradesinin sapmasına yol açıyordu. İttifaklar vatandaşın oy kullanmasının başkalaştırmanın aracı olmaması lazımdı. Burada bir yanlışlık vardı; bunu düzelttik. Hem seçime katılım hem de verilen oyun milletvekili çıkarmasına yarayacak sonuca değişmesidir sonuç itibariyle.

"İTTİFAK DIŞI BARAJ YÜZDE 7 OLARAK DEVAM EDECEK"

Muhalefetin itiraz ettiği, ittifak oluşturan partilerin oyları bir torbada toparlansın. Oyların sayısı dont hesaplamasıyla yapılsın. Biz dedik ki, 'Siyasi partiler niye var? Farklı görüşler farklı programları var'. Ha ittifakların ortak hedefleri olur. Türkiye'de yüzde 10 olan barajı 7'ye indirdik. Baraj hesabı ittifakın total oyuna göre hesaplanır. İttifakın toplamı barajı aşmışsa o partiler de barajı aşmış sayılıyor. Oy hesaplamasına sıra gelince her parti kendi oyuyla meydana çıkıyor. Onunla milletvekili dağılımı oluyor. Bu çok partili demokratik sistemin doğası böyle. Aksi halde iki parti olacak dersiniz. Parti kurmanın önünde bir engel yok Türkiye'de. Koşulları yerine getiren her vatandaş parti kurabilir. Yönetime talip olurlar, iktidara gelebilirler. İttifak barajı sonlandırıyor. İttifak dışında baraj yüzde 7 olarak devam edecek. Baraj bir disiplindir. Siyasi partiler ve siyasetle meşgul olanlar baraj oranlarına göre kendilerini konumlandırıyor. Buna göre birliktelik oluşturabiliyorlar. Baraj yüksek dendi, talep vardı, yüzde 7'ye indirdik.

Oyların kaybolması, Meclis'te temsile yansımamasını sorun olarak görüyorduk. Barajın çok düşük olması 60 milyonluk seçmenin değişik partilere dağılımı suretiyle Meclis'e yansımalarına ilişkin oran azalabilir. Ülkemizin farklı özellikleri var süreçler itibariyle. Barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirmek suretiyle bir rahatlamayı hedefledik. Çalışmaya katılan arkadaşlar, oluşum sürecinde özgürce konuları tartıştık. Dünya örneklerini değerlendirdik. Sonuçta yüzde 7'yi ittifak içinde bulunduğumuz MHP ile değerlendirdik. Yüzde 5 olsun diyenler vardı, hiç değişmesin diyenler, yüzde 3 olsun diyenler vardı. Değişik verileri değerlendirmek suretiyle yüzde 7'nin Türkiye için uygun olacağını düşündük. Meclis genel kurulu da bunu kabul etti, yasalaştırdık.

Ayrıntılar geliyor...