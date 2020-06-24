AK Parti'nin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

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