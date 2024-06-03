AK Parti'de yeni dönemin yol haritası: Değişim parti politikalarında başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda 2 gün boyunca yapılan toplantılarla yeni dönemin yol haritası şekillendi.

"Türkiye buluşmaları" adıyla geniş bir istişare ağı kurulacak, politikalar tartışılacak. Kongre sürecinin zemini oluşturacak buluşmalar, ekim ayına kadar devam edecek.

Ekimden itibaren ise ilçe ve il kongreleri başlayacak. Süreç önümüzdeki 1 yıla yayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı program takvimine göre, 30 büyükşehir kongresine katılması bekleniyor. 8. Olağan Büyük Kongre'nin ise 2025 sonbaharında yapılması planlanıyor. Beklenen değişime ise reform adımları öncülük edecek.

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“DEĞİŞİMİN PARTİ POLİTİKALARINDA BAŞLAYACAĞI MESAJI VERİLDİ”

Önümüzdeki iki yılın reformlar için "altın yıllar" niteliğinde olduğunu ifade eden AK Parti kurmayları, ekonomiden yargıya, sağlıktan eğitime kadar pek çok alanda eş zamanlı reform adımları geleceğini belirtti. Değişimin parti politikalarında başlayacağı mesajı verildi.

E-TEŞKİLAT MODELİ KURULARAK YAPAY ZEKA ETKİN KULLANILACAK

AK Parti 2028’e giden süreçte üye sayısını artırmanın da yollarını arayacak. Bu nedenle de öncelikle gençlere ulaşmak için yeni adımlar atılacak. Seçmene verilecek mesajlar dijital dünyanın seçmenin diline uygun haline getirilecek. E-teşkilat modeli kurulacak. Yapay zeka da etkin kullanılacak. AK Parti kampında, teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması da gündeme geldi. Partiye katılım yollarının çeşitlendirilecek ve yeni isimler ve yüzler siyasete dahil edilecek. Bu kapsamda bir çalışma ekibi kurulacak. Farklı meslek gruplarındaki parlak isimler, siyasete kazandırılacak.