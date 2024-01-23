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AK Parti, İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. Gözler Ankara'nın ilçelerine çevrildi. 74 il adayını belirleyen AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı adayları 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Ankara adayları tanıtım programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. İlçe adaylarıyla ilgili süreç, Şubat'ın ilk haftasında tamamlanacak.

HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında, Ankara, Adana, Van, Mardin, Gaziantep'in ilçe adayları görüşüldü. AK Parti, Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayı destekleyecek.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok'un yerine Keçiören'de AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan'ın aday gösterilmesine kesin olarak bakılıyor. Altındağ'da mevcut Belediye Başkanı Asım Balcı ile yola devam edilmesi, eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ise Mamak'tan aday gösterilmesi bekleniyor. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın Çankaya'dan, Elmadağ'da ise İlçe Başkanı Eyüp Tekiner'in ismi öne çıkıyor.

'TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN GERÇEK BELEDİYECİLİK'

AK Parti, 30 Ocak'ta ise seçim beyannamesini açıklamaya hazırlanıyor. 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla tanıtılacak beyanname 8 başlıktan oluşacak. Toplumun tüm kesimlerine yönelik vaatler sıralanacak. Beyannameye göre; şehirlerde “Kadın Girişimciler Akademisi” kurulacak, böylece belediyeler aracılığıyla girişimci kadınlar ağı oluşturulacak. Engelliler için mola evleri, gençler için de mahalle gençlik atölyeleri kurulacak. Sınav kaygısından madde bağımlılığına kadar birçok alana yönelik psikososyal destek grupları yaygınlaştırılacak. Yaşlılar için 'Tecrübe Konuşuyor' projesi başlatılacak. Başıboş sokak hayvanı sorunun çözümüne yönelik olarak ise kısırlaştırma ve barınak vurgusu yapılacak.