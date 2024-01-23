Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti'de aday mesaisi! Ankara ilçe adayları yarın açıklanacak

        Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı sıra ilçe adaylarında

        AK Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirecek programla tanıtacak. Seçim beyannamesinin ise 30 Ocak'ta açıklanacağı belirtiliyor

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 23.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'nin Ankara'nın ilçelerindeki adayları kim olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti, İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. Gözler Ankara'nın ilçelerine çevrildi. 74 il adayını belirleyen AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı adayları 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Ankara adayları tanıtım programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. İlçe adaylarıyla ilgili süreç, Şubat'ın ilk haftasında tamamlanacak.

        HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

        AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında, Ankara, Adana, Van, Mardin, Gaziantep'in ilçe adayları görüşüldü. AK Parti, Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayı destekleyecek.

        REKLAM

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok'un yerine Keçiören'de AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan'ın aday gösterilmesine kesin olarak bakılıyor. Altındağ'da mevcut Belediye Başkanı Asım Balcı ile yola devam edilmesi, eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ise Mamak'tan aday gösterilmesi bekleniyor. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın Çankaya'dan, Elmadağ'da ise İlçe Başkanı Eyüp Tekiner'in ismi öne çıkıyor.

        'TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN GERÇEK BELEDİYECİLİK'

        AK Parti, 30 Ocak'ta ise seçim beyannamesini açıklamaya hazırlanıyor. 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla tanıtılacak beyanname 8 başlıktan oluşacak. Toplumun tüm kesimlerine yönelik vaatler sıralanacak. Beyannameye göre; şehirlerde “Kadın Girişimciler Akademisi” kurulacak, böylece belediyeler aracılığıyla girişimci kadınlar ağı oluşturulacak. Engelliler için mola evleri, gençler için de mahalle gençlik atölyeleri kurulacak. Sınav kaygısından madde bağımlılığına kadar birçok alana yönelik psikososyal destek grupları yaygınlaştırılacak. Yaşlılar için 'Tecrübe Konuşuyor' projesi başlatılacak. Başıboş sokak hayvanı sorunun çözümüne yönelik olarak ise kısırlaştırma ve barınak vurgusu yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da baltalı vahşet!
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Habertürk Anasayfa