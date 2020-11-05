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Ajitasyon Tanımı:

Ajitasyon kelimesinin anlamı; çalkalama, kışkırtma ve karıştırma olarak tanımlanır. Ajitasyon, davranış, konuşma ve düşünce üzerindeki kontrol kaybına bağlı motor hiperaktivitesi ile karakterize edilen psikomotor bir davranış bozukluğudur. Ajitasyon, birçok organik ve psikiyatrik durumun semptomudur. Öngörülemeyen, hatta şiddet içeren, kontrol edilemeyen erişimlerin görünümü ile sürekli veya aralıklı olarak kendisini çeşitli formlarda sunar.

Ajitasyon veya ajitasyon halinin hareketi, aşırı duygusal rahatsızlık; pertürbasyon. Siyasi veya sosyal bir mesele gibi bir tartışma konusundaki kamu çıkarlarının artması olarak da ifade edilir. Kuvvetli bir şeyi hareket ettirme eylemi; bir şeyin sallanması veya karıştırılması, kamuoyunu bir şey için veya aleyhine karıştırmaya teşebbüs etme hareketi, heyecan, rahatsızlık veya endişe hali gibi bir çok anlam için kullanılan bir kelimedir.

Ajitasyon Nedir TDK:

Duygu sömürüsü yapma, körükleme, kişinin duygu aleminde sarsıntı oluşturma, tıp tanımı olarak çırpıntı, ruh bilimi olarak tanımı da ruhsal gerginlik sonucu etrafına saldırganlık durumu olarak tanımlanır.

Ajitasyon Örnek Anlatımı:

Ajitasyon durumu, hem psikiyatrik hem de somatik olmak üzere birçok patolojiyi ifade eden, çok biçimli ve çok yönlü olmayan bir davranış biçimidir. Bu acil düzeltilmesi gereken bir durumdur. Sistematik klinik muayeneye, gerekirse, semptomatolojiye yönelik, para-klinik, biyolojik ve radyolojik bir değerlendirme uygulanmaktadır.

Etki ve oryantasyon, klinik değerlendirmeye, medikal-cerrahi eşlik eden hastalığın varlığına, ilk psikoterapötik ve ilaç müdahalelerinin etkisine ve aynı zamanda sosyal ve aile ortamı gözlemlenir. Ajitasyon, tatsız bir aşırı uyarılma halidir. Karıştırılmış bir kişi karışmış, heyecanlı, gergin, şaşkın veya sinirlenebilir hissedebilir.

Ajitasyon Nedenleri:

Ajitasyonun birçok nedeni vardır. Onlardan bazıları ise şöyledir;

Alkol zehirlenmesi veya yoksunluğu

Alerjik reaksiyon

Kafein zehirlenmesi

Bazı kalp, akciğer, karaciğer veya böbrek hastalığı formları

Zehirlenme ilaçları sarhoş olma veya geri çekilme (kokain, esrar, halüsinojen, PCP veya afyon gibi)

Hastanede yatma (yaşlı erişkinlerde genellikle hastanedeyken deliryum vardır)

Aşırı aktif tiroid bezi (hipertiroidizm)

Enfeksiyon (özellikle yaşlılarda)

Nikotin çekilmesi

Zehirlenme (örneğin, karbon monoksit zehirlenmesi)

Teofilin, amfetaminler ve steroidler dahil olmak üzere bazı ilaçlar

Travma

B6 Vitamini eksikliği

Ajitasyon beyin ve zihinsel sağlık bozuklukları ile oluşabilir, örneğin; Kaygı, Demans (Alzheimer hastalığı gibi),Depresyon, Cinnet ve Şizofreni gibi.

Ajitasyon Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Tek başına ajitasyon, bir sağlık sorununun işareti olmayabilir.

Ajitasyon ile baş etmenin en önemli yolu, sebebi bulmak ve tedavi etmektir.