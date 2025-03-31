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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet’ten tüm uçuşlara yüzde 20 indirim - İş-Yaşam Haberleri

        AJet’ten tüm uçuşlara yüzde 20 indirim

        Uçuş operasyonlarına başlamanın birinci yılını kutlayan AJet, özel gün nedeniyle tüm biletlerde geçerli olmak üzere yüzde 20 indirim müjdesi verdi. İndirimli biletleri yolcular AJet mobil uygulamasından alabilecekler.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:53 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:53
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        AJet'ten tüm uçuşlara yüzde 20 indirim
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        Yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni hatlarda uçuş ağını genişleten AJet, gökyüzündeki birinci yılında yolcularına özel bir kampanya başlattı.

        31 Mart 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren havayolu şirketi birinci yıl dönümü dolayısıyla tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim uyguladı. Mobil uygulama üzerinden alacakları indirimli biletlerle yurt içi ve yurt dışında 98 noktaya uçuş yapabilecek. Özel kampanyasında yüzde 20 indirimli biletler, 31 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında satışta olacak. Tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için geçerli kampanyada alınan biletler, 1 Nisan – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. İndirim kampanyası sadece mobil uygulama üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak.

        YOLCULAR BİRDEN FAZLA BİLET ALABİLECEK

        Tüm yurt içi ve yurt dışı bilet alımlarında geçerli olacak ve birden çok kez kullanılabilecek. İndirimden yararlanmak için, ödeme özeti sayfasındaki “Promosyon kodu ekleyin” alanına belirtilen indirim kodunun yazılması yeterli olacak. İndirim AJet Mobil uygulama üzerinden üyelik girişi ile yapılacak alımlarda, baz bilet ücreti üzerinde geçerli olup; vergi ve harçlar hariçtir.

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