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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet’ten sefer iptalleri - İş-Yaşam Haberleri

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle, AJet’ten sefer iptalleri

        AJet "Olumsuz hava koşulları nedeni ile, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)'un uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 05 Şubat, 06 Şubat ve 07 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:46
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        AJet'ten sefer iptalleri
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        AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinde iptaller yaşanacağını duyurdu.

        Firmadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Olumsuz hava koşulları nedeni ile, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)’un uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 05 Şubat, 06 Şubat ve 07 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

        Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir."

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