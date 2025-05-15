Sinema dünyasının acı günü...

Ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, hayata veda etti.

REKLAM advertisement1

Usta sinemacının ölümünü kardeşi Nebil Özgentürk, duyurdu: Ağabeyim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik.. Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı.. Simay ve Dünya'nın babasıydı.. Başta, 'Hazal'ın, 'At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi... 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata "Sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un... Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm..

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir taziye mesajı yayımladı; Türk sinemasının usta yönetmeni, senarist ve yapımcı Ali Özgentürk’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi unutulmaz eserlerin senaryosunda imzası bulunan, 'Hazal', 'At' ve 'Bekçi' gibi filmleriyle sinemamıza değerli katkılar sunan Özgentürk, sanat hayatı boyunca Türk sinemasının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.Değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Ali Özgentürk, 2022'de Habertürk'e verdiği röportajda; ödüllü filmler olan 'Endişe' ile 'Sürü'nün senaryosunun bilindiği ve afişlerinde yazdığı gibi Yılmaz Güney'e değil, kendisine ait olduğunu söylemişti. ‘O filmleri ben yazdım’ Haberi Görüntüle Ali Özgentürk, 9 filmin senaryosunu yazarken 14 filmin yönetmenliğini üstlendi. Özgentürk, ayrıca; 8 filmin de yapımcısıydı. ALİ ÖZGENTÜRK'ÜN KARİYERİ SENARİST ♦ Selvi Boylum Al Yazmalım ♦ Hazal ♦ Çıplak ♦ Yer Çekimli Aşklar ♦ Mektup ♦ Sır ♦ Kalbin Zamanı ♦ Yengeç Oyunu ♦ Görünmeyen YAPIMCI ♦ At ♦ Bekçi ♦ Su Da Yanar ♦ Çıplak ♦ Seni Seviyorum Rosa ♦ Mektup ♦ Yengeç Oyunu ♦ Görünmeyen YÖNETMEN ♦ Ferhat ♦ Yasak ♦ Hazal ♦ At ♦ Bekçi ♦ Su Da Yanar ♦ Çıplak ♦ Yer Çekimli Aşklar ♦ Mektup ♦ Sır ♦ Balalayka ♦ Kalbin Zamanı ♦ Yengeç Oyunu ♦ Görünmeyen Venedik Film Festivali'nin yarışma bölümüne seçilen ilk Türk filmi olan 'Bekçi'nin yönetmeni ve yapımcısı olan Ali Özgentürk, Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödüle lâyık görüldü. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın oyuncu kadrosu; Türkan Şoray, Ahmet Mekin, Kadir İnanır ve senaristi Ali Özgentürk, bir ödül töreninde görülüyor. ESERLERİNİN TELİF HAKLARINI DARÜŞŞAFAKA'YA BAĞIŞLAMIŞTI Ali Özgentürk'ün çocukluğu babasının berber dükkanında Yaşar Kemal ve Abidin Dino'nun sırtındaki kılları fırçalayarak geçti. Çocuk yaşlarda kurduğu tiyatrolardaki oyunlar nedeniyle sık sık göz altına alındı. Yazdığı ilk senaryo 'Selvi Boylum Al Yazmalım'dı. Yazdıklarını göstermek için Atıf Yılmaz'ın evine gidecek kadar bile yol parası olmadığı için bakkaldan borç aldı. 'Görünmeyen'de kamera teknisyeninin hatası sonucu büyük maddi zarara uğrayınca sinemayı bıraktı. 'Hayatım' olarak tanımladığı bütün filmlerinin ve henüz filme çekilmemiş 70'in üzerindeki senaryosunun maddi ve manevi haklarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamıştı.

Hayatını bağışladı Haberi Görüntüle Ali Özgentürk 1945'te Süleyman Özgentürk ile Cemile Özgentürk'ün ilk çocukları olarak Adana'da doğdu. İlkokul yıllarında babasının berber dükkanında çıraklık yaptı. Yaşar Kemal ve Abidin Dino başta olmak üzere babasının müşterisi olan dönemin aydınları Ali Özgentürk'ün düşünce dünyasının şekillenmesinde büyük rol oynadı. Ortaokul sıralarındayken şiirler ve hikâyeler yazmaya başlayan Ali Özgentürk, sesinin gürlüğü nedeniyle okuldaki müsamerelerin baş aktörü oldu. Bir gün yolda yürürken gördüğü Adana Devlet Tiyatrosu'nun 'Çocuk oyuncular aranıyor' ilanı üzerine seçmelere katılarak 'Tom Sawyer'ın Maceraları' adlı oyunla tiyatroya ilk adımını attı. Adana Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyuncuları arasına giren Ali Özgentürk, daha sonra öğrenim gördüğü Adana Erkek Lisesi'nde birçok oyun sahnelerken Adana Kız Lisesi'ndeki öğrencilere tiyatro konusunda yardımcı oldu. Bu dönemde Adana Devlet Tiyatrosu'nun kadrosuna dahil olan Ali Özgentürk, ilk maaşını kardeşlerinin iyi bir eğitim görmesi için babası Süleyman Özgentürk'e verdi.

Ali Özgentürk, aynı yıllarda Adana Gençlik Kültür Derneği Tiyatrosu'nu kurarak küçük semtlerde ve köylerde arkadaşlarıyla birlikte çeşitli oyunlar sahneledi. 27 Mayıs 1960 İhtilali'nin ardından Ocaklı Köyü'nde 'Pusuda' adlı oyunu sahnelerken henüz 15 yaşındayken jandarmalar tarafından gözaltına alınarak bir hafta nezarette kaldı. Pandomim grubuyla birlikte Adana'ya giden Oğuz Aral ve Osman Arolat ile tanışması Ali Özgentürk'ün hayatında yeni bir sayfa açtı. Ali Özgentürk, 1966'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe - Sosyoloji Bölümü'nü kazandı. Türkiye Öğretmenler Sendikası Tiyatrosu TÖS'ü kuran Fakir Baykurt ve Sermet Çağan, iş aradığını öğrendikleri Ali Özgentürk'e el uzattı. TÖS'ün oyunlarından biri olan 'Ayak Bacak Fabrikası'nda rol alan Ali Özgentürk, aynı zamanda Sermet Çağan'ın da asistanlığını yaptı. Kısa sürede tiyatro dünyasında bilinen bir isim olan Ali Özgentürk, daha sonra Ulvi Uraz Tiyatrosu ve Arena Tiyatrosu'nun oyunlarında sahneye çıktı. Fakir Baykurt'un romanından sahneye aktarılan 'Yılanların Öcü'nde 'Haceli'yi canlandırmasının istenmesi Ali Özgentürk'e duyulan güvenin ve ne ölçüde gelecek vaat ettiğinin göstergesi oldu.

Aynı dönemde Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Komisyonu'nda tiyatro başkanlığı yapan Ali Özgentürk, 1968'de tiyatroyu sokağa taşıdı. İşçilere, köylülere onların da hakları olduğunu, haklarına sahip çıkmaktan daha doğal bir şey olamayacağını tiyatronun insan ruhuna olan etkisini göstermek amacıyla Türkiye'nin ilk sokak tiyatrosu olan Devrim İçin Hareket Tiyatrosu'nu da kurdu. Tiyatronun oyuncu kadrosunu ise Can Yücel, Kuzgun Acar, Sadık Karamustafa, Doğan Soyumer, Engin Ayça ve daha sonra evleneceği Işıl Türkben'den oluşturdu. Özgentürk, oyunları işçi ve köylülerle konuşarak onların sorunlarını öğrendikten sonra yazdı. Ali Özgentürk'ün aynı zamanda bir okul haline getirdiği Devrim İçin Hareket Tiyatrosu'nda cuma ve pazar günleri Selahattin Hilav, Fethi Naci, İdris Küçükömer, Vasıf Öngören ve müzisyenler, edebiyat kuramı, şiir analizi, estetik, felsefe, siyaset bilimi dersleri verdi. Ali Özgentürk, Atıf Yılmaz ile Yılmaz Güney'e birçok filmde asistanlık yaptı. Ali Özgentürk’ün vefatının ardından pek çok ünlü isim, üzüntülerini dile getirdi.

Türkan Şoray: Sinemamızın çok kıymetli ismi Ali Özgentürk’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ali Özgentürk Türk sinemamızın vicdanıydı. Onunla “sevgi emektir” dedik… Onun kalemi, insan sevgisi, Türk sinemasına kattıkları ve geride bıraktığı eserler hep yaşayacak. Ali Özgentürk’ü sevgi ve özlemle uğurluyorum. Başta ailesine olmak üzere tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hülya Koçyiğit: Adana’nın ülkemize kazandırdığı önemli değerlerden biri olan kıymetli yönetmen Ali Özgentürk’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamıza unutulmaz eserler kazandıran, derin duyarlılığı ve güçlü anlatımıyla iz bırakan Ali Özgentürk’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Gani Müjde: 'Hazal', 'Balalayka', 'At' gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni, 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristi, çok değerli bir sinema ve yazın ustasını Ali Özgentürk'ü kaybettik. Hayatımıza kattığı her bir saniye için minnettarım. Ruhun huzur bulsun büyük usta...

Gül Sunal: Ali Özgentürk artık anılarımızda... Çok üzgünüm... Kemal’den sonra beni hiç yalnız bırakmayan vefalı dost güle güle... Orhan Aydın: Sahnelerden, setlerden bir ışıklı yaratıcı geçti... Ali Özgentürk toprağa düştü... Üzgünüm... Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı: Vakfımızın Yönetim Kurulu üyelerinden, yönetmen ve senarist Ali Özgentürk vefat etmiştir. Ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Ali Özgentürk ile 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın roman versiyonunun Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov