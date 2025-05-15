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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!

        İstanbul'da, kasklı kişi iş yeri önünde gördüğü husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırganın husumetli olduğu kişinin yanındaki kişi yaralanırken, şüpheli koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:21
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        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
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        İstanbul Sultangazi'de olay, dün saat 16.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen kasklı bir kişi, alacak meselesinden husumetli olduğu kişiyi bir iş yerinin önünde gördü.

        PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

        DHA'daki habere göre motosikletini bıraktıktan sonra yaya olarak iş yerinin önüne gelen şüpheli, silahla peş peşe ateş etti.

        HUSUMETLİSİNİN YANINDAKİNİ VURDU

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        Bu sırada husumetlisinin yanında buluna kişi, silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

        YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        SALDIRI KAMERADA

        Kasklı şüphelinin husumetlisine kurşun yağdırdığı anlara iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, kurşun isabet ederek yaralanan kişi yere düştü, çevredekiler ise yardımına koştu.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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