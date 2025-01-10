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        Haberler Bilgi Gündem AJet yurt dışı bilet kampanyasında son gün! AJet 9 euro bilet kampanyası tarihleri, seyahat tarihi, rotaları

        AJet indirimli yurt dışı bilet kampanyasında son gün! Bilet alanlar hangi tarihte seyahat edecek?

        AJet, 9 euro artı vergilerle başlattığı yurt dışı bilet kampanyasını bugün sonlandırıyor. 73 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada Berlin, Kahire, Bakü, Paris, Cezayir gibi farklı birçok rota sunuluyor. İşte, AJet 9 euro bilet kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 09:24 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:24
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        • 1

          AJet, yılın ilk yurt dışı kampanyası bugün bitiyor. 9 euro artı vergilerle satışa çıkan yurt dışı biletleri yalnızca AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde satılıyor. Bilet alan yolcular istedikleri rotaya 3 Şubat – 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek. İşte, AJet yurt dışı bilet kampanyası...

        • 2

          AJET YURT DIŞI KAMPANYASINDA SON GÜN!

          8 Ocak'ta başlayan biletleme dönemi 10 Ocak yani bugün 23.59'da bitiyor. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır. Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.

        • 3

          UÇUŞ TARİHLERİ NEDİR?

          73 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada bilet alanlar 3 Şubat – 27 Mart 2025 arasında seyahat edecek.

        • 4

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