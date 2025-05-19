Ajet ve THY 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyası başlattı! Ajet ve THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?
Ajet ve Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen kampanyaların detayları belli oldu. THY'nin indirimli uçak bileti kampanyası yurt içi uçuşlarda; Ajet'in indirimli uçak bileti kampanyası ise hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak. Seyahatseverler ise bu noktada ''Ajet ve THY ucuz uçak bileti nasıl ve nereden alınır? Ajet ve THY indirimli uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2025 Ajet ve THY indirimli bilet kampanyası hakkında merak edilenler...
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Ajet ve Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen Ajet ve THY indirimli uçak bileti kampanyası detayları belli oldu. Ajet tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak bileti kampanyası hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak. THY’nin kampanyası ise sadece yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Peki, Ajet ve THY ucuz uçak bileti nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar? İşte 2025 Ajet ve THY ucuz uçak bileti kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar...
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THY'DEN 19 MAYIS'A ÖZEL YURT İÇİ BİLETLERDE İNDİRİM KAMPANYASI
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), uygun fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunmaya devam ediyor.
THY, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası düzenledi.
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THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI, BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ
THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre şirket, yurt içine 919 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 19-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında bilet satın alabilecek.
Yurt içi uçuşlar ise 1 Ekim-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.
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THY İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?
115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.
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AJET'TEN 19 MAYIS'A ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI
AJet de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla indirimli bilet kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında şirket, gençlere özel yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu.
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AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ
AJet'ten yapılan açıklamaya göre; 12-27 yaş arası gençler, yüzde 40 indirimli biletlerini 19 Mayıs 2025 Pazartesi yani bugün satın alabilecek.
Yurt içi ve yurt dışı tüm seferler ise 1 Eylül-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.
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AJET İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?
Kampanya kapsamında 100 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, AJet'in mobil uygulaması üzerinden bugün saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.
Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETGENC" şeklinde indirim kodunun yazılması gerekiyor.
İndirim, AJet mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.
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