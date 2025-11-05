Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 8.771,03 %0,64
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'in fabrika çıkışlı 7'nci "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul'a geldi - İş-Yaşam Haberleri

        AJet'in fabrika çıkışlı 7'nci "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul'a geldi

        AJet'in filosuna kattığı yeni nesil fabrika çıkışlı TC-OHH tescilli 7'nci "Boeing 737-8 MAX" uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 07:50 Güncelleme: 05.11.2025 - 07:50
        AJet'in 7'nci yeni uçağı İstanbul'a geldi
        Boeing'in ABD'nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde düzenlenen törenin ardından fabrika çıkışlı TC-OHH tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı, 13 saat süren uçuşla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

        Hangara alınan yeni uçak, kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

        AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, hangarda teslim alınan uçak önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Eylül ayından bu yana 7'nci yeni nesil MAX uçağını bugün filolarına kattıklarını belirten Sarp, "Yıl sonuna kadar 3 tane daha yine MAX uçağımız gelecek ve önümüzdeki sene bunlara ilave olarak 37 tane yine yeni nesil MAX uçaklarımız geliyor. Bunun yanında 17 tane A321neo uçağımız olacak. 7 tane de Airbus 320 uçaklarımız olacak. Böylelikle filomuzun önümüzdeki sene yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşacak." diye konuştu.

        Sarp, 103 uçaklık bir filoya ulaşacaklarını ifade ederek, bunların 78 tanesinin yeni nesil uçaklardan oluşacağını kaydetti.

        Ellerinde bulunan 25 eski nesil uçakla ilgili de Sarp, yönetim kurulu tarafından yenilenmesi konusunda alınan karara göre hareket edeceklerini söyledi.

        Sarp, yüzde 76 olan yeni nesil uçak yüzdesini gelecek yıl daha da yukarı çekmeye çalıştıklarını belirtti.

        Yeni alınan uçakların koltuksuz geldiğini kaydeden Sarp, "Bu uçaklar geldikten sonra Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan TCI firmamızın yüzde 100 milli sermayeyle geliştirdiği, bizim Türk mühendislerimizin geliştirdiği miligram koltukları takılacak. Önümüzdeki sene yolcularımıza daha konforlu yeni uçaklarla, yeni koltuklarla hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Sarp, 31 Mart 2024'te operasyona başladıklarını anımsatarak, 1,5 yıl içerisinde daha hızlı yenilenmeyi istediklerini ancak üretici firmalar tarafından teslim sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle aksamalar yaşandığını aktardı.

        Gelecek yıldan itibaren aksama öngörmediklerini söyleyen Sarp, "Ortalama aylık 5 uçak teslim alacağız şu anki plana göre ve filomuzu hemen hızlı bir şekilde gençleştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

