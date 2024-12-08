Ajda Pekkan İzmir'de 2 bin 500 kişi ile buluştu

Ajda Pekkan İzmir'de 2 bin 500 kişi ile buluştu

İş Bankası’nın 100. yılı Hizmet Hatıraları töreni iki gece üst üste İzmir’de görkemli anlarla gerçekleşti. Törenin en büyük sürprizi ise Ajda Pekkan konseriydi.

İş Bankası’nın 100. yılı Hizmet Hatıraları töreni iki gece üst üste İzmir’de görkemli anlarla gerçekleşti. Törenin en büyük sürprizi ise Ajda Pekkan konseriydi.

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İş Bankası’nın birbirinden değerli emektarlarının yer aldığı ve toplamda 2 bin 500 kişinin katıldığı tören, Ajda Pekkan ile tüm katılımcılar için unutulmaz oldu.

Ajda Pekkan, 'Kimler Geldi', 'Düşünme Hiç', 'Son Yolcu', 'Eğlen Güzelim' gibi nostaljik şarkıların yanı sıra; arabesk müziğin unutulmazlarından 'Batsın Bu Dünya ve Dilek Taşı' eserlerini de seslendirdi.