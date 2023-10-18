Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ajda Pekkan ikinci kez Harbiye'de - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan ikinci kez Harbiye'de

        Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ajda Pekkan ikinci kez Harbiye'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BtcTurk 10'uncu yıl konserlerinde hayranlarıyla bir araya geldi. KerkiSolfej’in sonbahar konserleri kapsamında açık havada konser veren sanatçı, serin havaya rağmen Harbiye’yi tıklım tıklım doldurdu

        Sevenlerini 'Ah Ne Varsa' şarkısıyla selamlayan Ajda Pekkan, enerjisiyle hayran bıraktı. Konserde Burak Kut sahneye çıkarak seyirciye sürpriz yaptı. Burak Kut ve Ajda Pekkan 'Amigos Para Siermpre' şarkısına düet yaparak, alkış yağmuruna tutuldu.

        Ajda Pekkan, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını konser boyunca kendisini dinlemeye gelen dev koroyla birlikte seslendirdi.

        REKLAM

        Ajda Pekkan, sahnede kendisine eşlik eden dansçılarla, misafirlerine unutulmayacak bir akşam sundu.

        Konserini alkışlarla tamamlayan Ajda Pekkan, sevenlerinin yoğun tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkarak, coşkulu hayranlarıyla final yaptı.

        Ajda Pekkan'dan mayolu poz
        Ajda Pekkan'dan mayolu poz
        "Karma bir ruhum"
        "Karma bir ruhum"
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ajda Pekkan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Başkanı Biden İsrail'de
        ABD Başkanı Biden İsrail'de
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!
        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Habertürk Anasayfa