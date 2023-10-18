Ajda Pekkan ikinci kez Harbiye'de
Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi
Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BtcTurk 10'uncu yıl konserlerinde hayranlarıyla bir araya geldi. KerkiSolfej’in sonbahar konserleri kapsamında açık havada konser veren sanatçı, serin havaya rağmen Harbiye’yi tıklım tıklım doldurdu
Sevenlerini 'Ah Ne Varsa' şarkısıyla selamlayan Ajda Pekkan, enerjisiyle hayran bıraktı. Konserde Burak Kut sahneye çıkarak seyirciye sürpriz yaptı. Burak Kut ve Ajda Pekkan 'Amigos Para Siermpre' şarkısına düet yaparak, alkış yağmuruna tutuldu.
Ajda Pekkan, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını konser boyunca kendisini dinlemeye gelen dev koroyla birlikte seslendirdi.
Ajda Pekkan, sahnede kendisine eşlik eden dansçılarla, misafirlerine unutulmayacak bir akşam sundu.
Konserini alkışlarla tamamlayan Ajda Pekkan, sevenlerinin yoğun tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkarak, coşkulu hayranlarıyla final yaptı.