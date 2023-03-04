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Ajda Pekkan: Çok üzgünüm

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 28'inci gününde yıkıma uğrayan 11 ilimizde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Diğer yandan hayat normale dönmeye başladı. Ajda Pekkan, katıldığı bir çekim sonrası "Çok üzgünüm, milletimizin başı sağ olsun" dedi

Giriş: 04.03.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Ajda Pekkan: Çok üzgünüm
'Çok üzgünüm'
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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 28'inci gününde yıkıma uğrayan 11 ilimizde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Diğer yandan hayat normale dönmeye başladı.

Ünlü isimler de işlerine bıraktıkları yerden devam etmeye başladı. O ünlülerden biri de Ajda Pekkan. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Ünlü sanatçı, İstiklal Caddesi'ndeki bir iş hanı çıkışında görüntülendi. Çekime giden Pekkan, çıkışta yüzündeki renkli makyajı ile dikkat çekti. Gazetecilere, "İyi akşamlar" diyen Ajda Pekkan, depremle ilgili soruları karşısında, "Çok üzgünüm, milletimizin başı sağ olsun" şeklinde cevap vererek oradan ayrıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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