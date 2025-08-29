Airfryer'da bunları pişirmeyin! Daha sağlıklı olacağını düşünürken sağlığınızdan olmayın!

PATLAMIŞ MISIR

Sinema keyfinin vazgeçilmezi olan patlamış mısır airfryer için uygun değil. Çoğu airfryer, mısır tanelerini patlatacak kadar yüksek ve sürekli bir ısıya ulaşamaz. Sonuç olarak eşit patlamamış, yanmış taneler ve boşa harcanan enerji ortaya çıkar.

Ayrıca mısır taneleri cihazın ısıtıcı bölümüne kaçarak kısa devre ya da yangın riski yaratabilir. Patlamış mısır için mikrodalga ya da ocak kullanmak çok daha güvenli.