Airfryer'da bunları pişirmeyin! Daha sağlıklı olacağını düşünürken sağlığınızdan olmayın!
Airfryer, son yıllarda sağlıklı pişirme yöntemi olarak mutfakların vazgeçilmezi oldu. Ancak her yiyecek bu cihazda pişmeye uygun değil. Yanlış tercihler hem yemeğin tadını bozabiliyor hem de cihazınıza zarar verebiliyor. İşte airfryer'da asla pişirmemeniz gereken yiyecekler…
Yağsız kızartma vaadiyle milyonların tercihi haline gelen airfryer, bazı yiyecekler için büyük bir tuzak olabilir. Çıtır çıtır sonuç beklerken yanmış, dağılmış ya da hiç pişmemiş yemeklerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızı ve cihazınızı riske atmamak için bu yiyeceklerden uzak durun!
PİLAV, MAKARNA VE SU
Airfryer su kaynatmaya ya da haşlamaya uygun değildir. Çiğ makarna veya pirinç airfryer’da pişmez çünkü cihaz yeterli sıcaklıkta suyu kaynatamaz.
Bu tür yiyecekler mutlaka ocakta pişirilmeli, sonrasında istenirse airfryer’da kızartılarak kıtırlaştırılabilir. Ayrıca airfryer’a doğrudan fazla su eklemek de ciddi yangın riskine yol açabilir.
SOSLU YEMEKLER
Bol soslu makarnalar, güveç ya da et yemekleri airfryer’da pişirilmemelidir. Yüksek ısıda dönen hava, sosun sıçramasına ve cihaz içinde yanmasına neden olur. Bu hem güvenlik açısından risk taşır hem de yemeğin lezzetini bozar. Soslu yemeklerde fırın ya da yavaş pişirici (slow cooker) çok daha iyi sonuç verir.
PATLAMIŞ MISIR
Sinema keyfinin vazgeçilmezi olan patlamış mısır airfryer için uygun değil. Çoğu airfryer, mısır tanelerini patlatacak kadar yüksek ve sürekli bir ısıya ulaşamaz. Sonuç olarak eşit patlamamış, yanmış taneler ve boşa harcanan enerji ortaya çıkar.
Ayrıca mısır taneleri cihazın ısıtıcı bölümüne kaçarak kısa devre ya da yangın riski yaratabilir. Patlamış mısır için mikrodalga ya da ocak kullanmak çok daha güvenli.
YAPRAKLI YEŞİLLİKLER
Patates, kabak veya mantar gibi sebzeler airfryer’da kolayca pişer. Ancak ıspanak ve roka gibi hafif yapraklı yeşillikler cihazın hava akımı nedeniyle etrafa uçuşur ve eşit pişmez.
Bunun yerine daha ağır yapraklı sebzeler, örneğin biraz yağ ile kaplanmış kara lahana, çok daha iyi sonuç verir. Brokoli gibi sebzeler ise airfryer’da çabuk kuruyup sertleşebilir, bu nedenle fırında kavurmak veya buharda pişirmek daha lezzetli bir seçenek olabilir.
SADE PEYNİR
Airfryer’da mozzarella stick gibi kaplamalı peynir ürünleri gayet iyi sonuç verse de çıplak peynir kullanmak riskli. Peynir yüksek ısıda çok hızlı erir, yayılır ve kahverengileşmeden dağılır. Bu durum cihazın içinde dağınık ve temizlenmesi zor bir görüntü bırakır.
Eğer peynir kullanılacaksa mutlaka kaplanmalı ya da sarılmalıdır.
ISLAK HAMUR VE KIZARTMA TARİFLERİ
Airfryer, daha az yağla yemek pişirme imkânı sunsa da ıslak hamurla kaplanan yiyecekler bu cihaza uygun değil. Balık ya da tavuk için kullanılan tempura veya sade hamur, derin yağda olduğu gibi hızla sertleşmez.
Bunun yerine pişirme sırasında hamur tabana damlar, hem cihazın kirlenmesine yol açar hem de yiyeceğin lezzetini bozar. Eğer çıtır bir kaplama isteniyorsa, un veya galeta unu gibi kuru kaplamalar tercih edilmeli.
Kaynak: Health, BBC Good Food, Good House Keeping