Airbnb'de kamera devri kapanıyor

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Konut paylaşım platformu Airbnb, hem ev sahiplerini hem de misafirleri yakından ilgilendiren bir kural değişikliğine gittiğini duyurdu.

ABD'li şirketten yapılan açıklamada, dünya çapında platform üzerinden kiralanan evlerin içine kamera yerleştirilmesinin tamamen yasakladığı belirtildi. Airbnb, misafirlerin “mahremiyetine öncelik verme” amacıyla böyle bir adım attığını bildirdi.

Airbnb, normalde oturma odası veya koridor gibi “ortak alan” olarak nitelendirilen yerlere güvenlik kamerası yerleştirmeye belli şartlarla izin veriyordu. Bu şartlar da ilanlara evde kameranın olduğunu eklemek ve kameraları kolayca görünen yerlere koymaktı. 30 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallar kapsamında, evin dışına güvenlik kamerası koymak ise bazı şartlara bağlı şekilde serbest olacak.

Buna göre ev sahipleri, ilanlarda dışarıda kamera olduğunu ve bu cihazların nerede olduğunu belirtmek zorunda olacak.

Airbnb'nin Topluluk Politikası ve Ortaklıklardan Sorumlu Başkanı Juniper Downs, "Amacımız, topluluğumuza Airbnb'den neler bekleneceği konusunda daha fazla netlik sağlayan yeni ve net kurallar oluşturmaktı. Bu değişiklikler konuklarımıza, ev sahiplerimize ve gizlilik uzmanlarımıza danışılarak yapıldı. Politikalarımızın küresel topluluğumuz için işe yaramasını sağlamak amacıyla geri bildirim almaya devam edeceğiz.