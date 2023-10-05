Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!

        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım

        Bursa'da annesi, iki ağabeyi ve yengesini öldüren ve hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen polis memuru Adem Ergüner hakim karşısına çıktı. Kan donduran ifadesinde kendisine ev yapması için para verdiği ağabeyi Mehmet Ergüner'in sözünde durmayıp, küfür ettiğini söyleyen Ergüner, "Tek geleceğini düşünüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. Mehmet Ergüner'in arabası üzerime gelmeye devam edince, araca doğru rastgele ateş ettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'i (39) tabancayla öldüren ve hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Adem Ergüner (29), amacının ailesinden kimseyi öldürmek olmadığını söyledi.

        DHA'nın haberine göre kendisine ev yapması için para verdiği ağabeyi Mehmet Ergüner'in sözünde durmayıp, küfür ettiğini söyleyen Ergüner, "Tek geleceğini düşünüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. Mehmet Ergüner'in arabası üzerime gelmeye devam edince, araca doğru rastgele ateş ettim" dedi.

        REKLAM

        Olay, ocak ayında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak çalışan Adem Ergüner, iddiaya göre; Bingöl'de görev yaptığı sırada, 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapmasını istedi. Daha sonra evin yapılmadığını gören polis memuru, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğu ile eski görev yeri Eskişehir'e gitti.

        REKLAM

        Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Ergüner'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile buluşma noktasına gitti. Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Ergüner, tutuklandı.

        "YAŞADIĞIM TRAVMALAR, BU SONUCA NEDEN OLDU"

        Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme' ve 'tehdit' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Ergüner'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ergüner, maktullerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı. İlk kez ifade veren tutuklu sanık Ergüner, çocukluğundan bu yana yaşadığı travmaların, bu sonuca neden olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması karşılığında anlaştıklarını belirten Ergüner, "Mehmet'e 175 bin lirayı peşin verdim. Diğer yarısını da sonra verecektim. Bana evi, 1 yılda teslim edeceğini söyledi. Tayin vaktim yaklaşınca evi sordum ama yapmayacağını söyledi. Ben de haklı olarak paramı geri istedim. Onu da vermeyeceğini söyleyerek, bana küfürler savurdu" dedi.

        REKLAM

        "AĞABEYİMİN TEK GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"

        Yarıyıl tatilinde eşinin ailesini ziyaret etmek için Eskişehir'e geldiklerini söyleyen Ergüner, parasını almak için de Bursa'ya gitmeye karar verdiğini anlattı. Ergüner, şunları söyledi: "Remzi ağabeyimi arayıp, büyük olarak yanımızda bulunmasını istedim. 'Beni ilgilendirmez' dedi. Mehmet Ergüner'e, 'Bağ evinde buluşalım' diye sesli mesaj attım. Tek geleceğini düşünüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. En arkada duran Mehmet Ergüner'in arabası üzerime gelmeye devam edince, araca doğru rastgele ateş ettim. Sonrasında arabadan çıkıp, beni durdurmaya çalışan Remzi Ergüner ile boğuşurken ona da ateş ettim. Daha sonra kendimi kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Amacım; kimseyi öldürmek değildi. Vicdan azabı çekiyorum." Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Bursa
        #adem ergüner
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Habertürk Anasayfa