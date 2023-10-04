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        Haberler Televizyon 'Aile' yeni sezona heyecan dolu bir bölümle başladı

        'Aile' yeni sezona heyecan dolu bir bölümle başladı

        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile', dün akşam heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle yeni sezona başladı. Yeni sezon hikâyesi ve zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleriyle kuvvetli bir başlangıç yapan dizi, sosyal medyada TT oldu. #Aile etiketi yaklaşık 4 saat boyunca Trend Listesi'nde yer aldı. Bölümün hemen ardından yayınlanan tanıtım ise temponun giderek yükseleceğini gösterdi. Devin'in Soykanların karşısında yer alması ise yeni bölüm için heyecanı artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:26
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        'Aile' yeni sezona heyecan dolu bir bölümle başladı
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        Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. Dizinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        DEVİN, ASLAN’DAN BOŞANMAK İSTİYOR

        Dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışan Aslan, hayatında temiz bir sayfa açmak için bir marinaya yatırım yaptı. Devin ise yaşanan olaylardan sonra Aslan’dan boşanmaya karar verdi.

        Marinanın açılış gününde Devin’in Cihan’ı vurduğu görüntülerin internete sızması iyileşen yaraları yeniden kanatırken, herkes “Videoyu kim sızdırdı?” sorusunun peşine düştü. Videonun sızmasının ardından yeniden aynı travmaları yaşayan Devin, herkesten uzak bir sahil kasabasına gitti ancak Aslan peşini orada da bırakmadı.

        Cihan’ı vurduğu olay gecesi bebeğini de kaybeden Devin çok zor günler yaşarken Aslan, Devin’in yanında kalıp ona destek olmak istedi. Aslan’ın isteği Devin’i yeniden kazanmak ve aşklarını kurtarmaktı ancak Devin için bu hiç kolay değildi. Tüm bu yaşananların üstüne bir daha anne olamayacağını öğrenen Devin, Aslan’a karşı koymakta zorlansa da her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdi.

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        Aslan, Devin’i buluyor;

        ASLAN’DAN HERKESİ ŞAŞIRTAN HAMLE

        Yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşadığını öğrenen Cihan tüm gücüyle Soykanlara savaş açtı. İlyas Koruzade ile aynı masaya oturması ise artık Soykanların yeni baş düşmanı olduğunun ilk mesajını verdi. Devin’in anlaştığı boşanma avukatı Serap’ın da İlyas’ın kızı olarak masaya oturması izleyicileri şoke etti. İlyas, Serap ve Cihan ittifakının nelere sebep olacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

        Diğer yandan videoyu internete sızdıran kişinin de Serap olduğu öğrenildi. Aslan’ın Devin’in gitmesine engel olmak için yaptığı hamle tüm dengeleri altüst etti. Aslan, Soykanlar hakkında soruşturma başlatılmasını istedi böylelikle Devin yurt dışına çıkamadı. Finalde Devin, Soykan ailesi ile birlikte kelepçelerle karakola getirildi.

        Soykanlar gözaltında;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “SOYKANLAR, BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİNİZ”

        Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Devin’in Hülya’ya meydan okuması ve Soykanların karşısında durması heyecanı artırıyor. İlyas’ın Cihan’ı, kızı Serap ile ilgili uyarması dikkat çekerken, Tolga’nın yaralı bir halde baygın olması akıllara “Tolga öldü mü?” sorusunu getiriyor.

        Bir tarafta ailesini koruma mücadelesi veren bir tarafta ise Devin ile aşkını kurtarmaya çalışan Aslan’ın tüm bu yaşananlar karşısında ne yapacağı ise merakla bekleniyor.

        'Aile’nin 15. Bölüm Tanıtımı;

        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
        Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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        #aile show tv dizi
        #aile dizi
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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