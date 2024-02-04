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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular 15 Şubat'ta başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular 15 Şubat'ta başlıyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:08
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        Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Göktaş, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Osman Varol'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Bakan Göktaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece Hatay'dan Gaziantep'e gitmek için havalanan polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 2 pilota Allah'tan rahmet diledi.

        6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini dile getiren Göktaş, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

        TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

        Ülkenin bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni eden Göktaş, "Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

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        Bakan Göktaş, 4,1 milyon kişiye psikososyal destek verdiklerini, ayni yardımların koordinasyonunu sağladıklarını, ulusal ve uluslararası 88 ayni bağış deposu kurduklarını aktararak, şöyle devam etti:

        "Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1,85 milyar Türk Lirası aktardık. Deprem bölgesinde 206, deprem bölgesi dışındaki illerde 94 olmak üzere toplamda 300 sosyal market kurduk. Bölgede 14 Mobil Sosyal Market Tırı'nı faaliyete geçirdik. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi kurduk. Ayni bağışlar için hava araçlarıyla 487 sefer tertip ettik. 39 binden fazla yardım tırını ayni yardım depolarına yönlendirdik. Depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmaları, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları ve bir yandan da rehabilitasyonlarına destek olmak amacıyla Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi adı altında sosyal alanlar oluşturduk. Deprem sonrasında profesyonel bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere 1290 vatandaşımızı farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarımıza yerleştirdik. Depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evi'ni hizmete açtık."

        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bir müjdeyi de gençlerle paylaşmak istediğini belirterek, "Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla Bakanlığımızın web sitesi olan 'aile.gov.tr' üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek." ifadelerini kullandı.

        Adıyaman için İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konukevi olmak üzere 3 hizmet binasının temelini 2024'de atmayı planladıklarını dile getiren Göktaş, "Kahramanmaraş depreminden etkilenen tüm illerimizde gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdüreceğimizi, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

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