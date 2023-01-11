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        Haberler Televizyon Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Show TV Aile dizisinin 19. bölümünde dikkat çeken tanıtım!

        Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Show TV Aile dizisinin 19. bölümünde dikkat çeken tanıtım!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İşte Aile disizi 19. bölüm tanıtımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 21:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 21:07
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        Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
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        Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        “BİR KERE KAN SUYA DAMLADI!”

        Aslan’ın tanıtımda söylediği “Bir kere kan suya damladı!” sözleri yeni bölümde neler olacağına dair merakı yükseltti.

        ‘Aile’nin 19. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda; Aslan, Nedret ve Bedri de dahil olmak üzere ailesini masada bir araya getiriyor. Aslan ve Devin arasında gerilim yeniden yükselirken, Aslan’ın “Annelik ne demek sen biliyor musun?” sözleri dikkat çekiyor. Aslan’ın öfkeli bakışları ve Soykanların masasında yaşanan gergin anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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