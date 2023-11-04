Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
Bursa'da, 34 yaşındaki Samet Özdemir, 28 yaşındaki eşi Zeynep Özdemir ile oğulları 9 yaşındaki Metehan ve 4 yaşındaki Batuhan'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftten Zeynep Özdemir´in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, 2 gün önce de geri döndüğü bildirildi
Bursa'da kan donduran olay, dün gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 125'inci Sokak´ta meydana geldi.
KAPIYI AÇAN OLMADI
DHA'da yer alan habere göre hayvancılıkla uğraşan Samet (34) ve Zeynep Özdemir (28) çiftinin evine gelen yakınları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı.
HEPSİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Durumdan şüphelenip, kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Özdemir çifti ile oğulları Metehan ve Batuhan´ı yerde kanlar içinde buldu.
AİLESİNİ ÖLDÜRÜP HAYATINA SON VERMİŞ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, aile bireylerinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, Samet Özdemir'in tabancayla eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdiği tespit edildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
11 yıllık evli olan çift arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, Zeynep Özdemir´in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.
İKİ GÜN ÖNCE EVE GERİ DÖNMÜŞ
Bu süre zarfında baba evinde kalan Zeynep Özdemir´in 2 gün önce eve döndüğü ifade edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.