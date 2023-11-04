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Bursa'da kan donduran olay, dün gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 125'inci Sokak´ta meydana geldi.

KAPIYI AÇAN OLMADI DHA'da yer alan habere göre hayvancılıkla uğraşan Samet (34) ve Zeynep Özdemir (28) çiftinin evine gelen yakınları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

HEPSİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU Durumdan şüphelenip, kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Özdemir çifti ile oğulları Metehan ve Batuhan´ı yerde kanlar içinde buldu.

AİLESİNİ ÖLDÜRÜP HAYATINA SON VERMİŞ İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, aile bireylerinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, Samet Özdemir'in tabancayla eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdiği tespit edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ 11 yıllık evli olan çift arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, Zeynep Özdemir´in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

İKİ GÜN ÖNCE EVE GERİ DÖNMÜŞ Bu süre zarfında baba evinde kalan Zeynep Özdemir´in 2 gün önce eve döndüğü ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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