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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıkmıştı! Ölüm haberi aileyi kahretti! - En son haberler

        Aileyi kahreden haber! Cezaevinden 3 günlüğüne izinli çıktı

        Antalya'da cezaevinden 3 günlüğüne izinli çıkan Atila Geriş, iki arkadaşıyla geldiği Konyaaltı Sahili'nde sabaha karşı girdiği denizde boğuldu. Geriş'in ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları fenalık geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:18 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:22
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        Aile kahroldu! Cezaevinden izinli çıktı
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        Antalya'nın Liman Mahallesi Konyaaltı Sahili'nde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 gün önce Elmalı T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak çıkan Atila Geriş (23), iki arkadaşıyla dün gece eğlence merkezine gitti.

        Geç saatlere kadar eğlenen 3 arkadaş sabaha karşı Konyaaltı Sahili'ne yüzmeye gitti. Bir süre denizde yüzen arkadaşlardan Atila Geriş, gözden kayboldu. Geriş'ten haber alamayan arkadaşları bir süre sahile baktıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        SU YÜZEYİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

        İhbarla bölgeye polis, sağlık ve deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen deniz polisi çevrede yaptığı arama sonucunda Geriş'i su yüzeyinde hareketsiz halde buldu ve kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekipleri kıyıda Geriş'e bir süre müdahalede bulunduktan daha sonra ambulansa aldı. Ekiplerin ambulansta yaptığı tüm müdahaleye rağmen Geriş hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilen Atila Geriş'in cenazesi ambulanstan cenaze aracına alındı ve otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        ACI HABERİ ALAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

        Bu sırada Geriş ile sahile gelen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Cenazenin ambulansa alınacağı sırada gelen Geriş'in yakınları ambulansa girmeye çalıştı, bazıları da fenalaştı.

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