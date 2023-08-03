Aile Hekimliği’nde çalışan aile sağlığı çalışanı ebe hemşireler de iş bıraktı

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19 Sendika ve 2 Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere 21 STK’nın bir araya gelerek oluşturduğu kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde iş bıraktı.

Dün Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş, “Aile Sağlığı çalışanı ebe hemşire arkadaşlarımızın sistemle ilgili ciddi kaygıları var” dedi.

Erdoğmuş, “Oturduğunuz mahalledeki aile hekimliğine gittiğinizde tansiyonunuzu ölçen, aile planlaması konusunda eğiten, kanser taramalarınızı obezite taramalarınızı takip eden, gebelik ve lohusalık kontrollerinizi yapan, bebeğinizin doğduğu günden beri tüm aşılarını uygulayan ve kendi çocuğu gibi takip eden, unuttuğunuz zaman arayıp hatırlatan, aklınıza gelebilecek her sağlık konusunda danıştığınız, görevi saymakla bitmeyen aileden biri gibi gördüğünüz ebe hemşirelerdir" dedi.

Erdoğmuş, ebelerin geçim sıkıntısı içinde olduğunu ifade ederek, "Aile sağlığı çalışanı ebe hemşire üyelerimizin hak ettikleri koşulları kazanana kadar Birlik Dayanışma Sendikası Olarak sahanın sorunlarını aktarmaya ve mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.