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        Haberler Sağlık Aile Hekimleri: İnfluenzadaki artış dikkat çekici boyutlarda, maske kullanılması çok önemli

        Aile Hekimleri: İnfluenzadaki artış dikkat çekici boyutlarda, maske kullanılması çok önemli

        Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, son günlerde ülke genelinde üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekerek, mevsim geçişlerinin olduğu günlerde üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artışlar gözlemlendiğini ancak normalde bu vakaların genellikle nezle olarak hafif şekilde atlatıldığını belirterek "son zamanlarda influenza yani grip vakalarının arttığını görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:26
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        Acillere ve ASM'lere başvurular arttı
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        Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, influenza, ani başlayan ateşle birlikte, yaygın vücut ağrısı, kas ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bazen burun akıntısı ile kendini gösterebiliyor. Daha gürültülü bir tabloya hâkim olan bu hastalık, viral bir hastalık olması nedeniyle kendiliğinden iyileşebiliyor ancak nezleye göre daha fazla komplikasyon gösterebiliyor.

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        İNFLUENZANIN KOMPLİKASYONLARINA DİKKAT!

        Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, influenzanın komplikasyonları arasında zatürre, orta kulak iltihabı, bronşit veya bronşiolitin en sık görülenler olduğunu söyleyerek sözlerine şunları ekledi. “Influenzadaki artış nedeniyle acil polikliniklerine ve Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yapılan başvurularda çok ciddi oranda bir artış var. Öyle ki, artık sistem bu yükü taşımakta zorlanır hale geldi. Hastalar randevu bulamıyor, ASM kapılarında kuyruklar oluşuyor. Gerçekten tedavi ihtiyacı olan hastalar bekleyemediği için sağlık hizmetine ulaşamadan evlerine dönüyorlar.”

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        ŞİKAYETLER 1 HAFTADAN UZUN SÜRERSE...

        Bu yükü hafifletmek için hep birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Nehir, yükü hafifletmek adına vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu söyledi. "Her şikâyet, bir sağlık kuruluşuna başvuruyu gerektirmez. Bu hastalıkların çoğu kendiliğinden iyileşir. 1 haftadan uzun süren şikayetler olduğunda, ateşin tedaviye rağmen düşmediği durumlarda, öksürüğün fazlalaştığı, özellikle soluk alıp vermekte zorlanma başladığı durumlarda, 2 yaş altı çocuklarda ve risk grubundaki hastalarda (diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, astım vb.) hızlı soluma, zor nefes alma gibi bir durum olduğunda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir."

        Bu ve benzeri durumlar için vatandaşın sağlık okur yazarlığını artırmak adına halk sağlığı eğitimleri düzenlenmesinin önemin vurgulayan Dr. Nehir, bunun bir devlet politikası haline getirilmesinin önemini de belirterek “bu konularda bilinçlenme, sağlıktaki yükü ciddi olarak hafifletecektir” dedi.

        "MASKE KULLANIMINI ARTIRMALIYIZ"

        AHEF tarafından yapılan açıklamada, influenza döneminde bolca sıvı tüketiminin önemli olduğu belirtilirken beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor. Açıklamaya göre en önemlisi de hastalığın bulaşıcılığını önlemek adına maske kullanılması. Covid döneminden alışkın olduğumuz gibi bu süreçte maske kullanımını artırmalıyız. Dr. Nehir maske kullanımı ile ilgili ise “kapalı ortamlarda, kalabalık ortamlarda maske kullanmalı ve olabildiğince böyle ortamlarda az süre geçirmeye çalışmalıyız. Hatta önerimiz şu ki Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle toplu insan yoğunluğunun olduğu başta sağlık tesisleri olmak üzere kapalı alanlarda (AVM, toplu taşıma araçları, kafe ve kahvehaneler gibi) maske zorunluluğu getirilmesi, toplum sağlığı ve sağlık sisteminin yükü düşünüldüğünde elzem bir hale gelmiştir” dedi.

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