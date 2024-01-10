Mevsimsel grip vakalarında iyileşme süreci uzadı! Bu önerilere dikkat!

O yüzden vatandaşlarımıza sesleniyoruz; 65 yaşın altında gruplarda panik olacak bir şey yok. Devam eden öksürük RSV, parainfluenza ya da insan metapneumovirusun yaptığı hasarın devam süreci, nekahat döneminin uzun sürmesinden kaynaklanıyor. 65 yaş üstündeyse eğer bu süreç devam ediyorsa ardından gelebilecek olan bakteriyel enfeksiyon açısından dikkat etmek lazım. Çünkü bakterili enfeksiyonlara maalesef antibiyotik tedavisine ihtiyacımız oluyor ve maalesef bazı kişilerin de yatarak tedavi alması gerekiyor."