Mevsimsel grip vakalarında iyileşme süreci uzadı! Bu önerilere dikkat!
Son dönemde mevsimsel grip vakalarında iyileşme süreci uzuyor. Hastaların önemli bölümünün RSV kapmış olabileceğini belirten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19'un mevsimsel hale dönmesiyle diğer virüslerin daha yaygın şekilde görülmeye başladığını kaydetti
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Mevsimsel grip vakalarında artış olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alper Şener, nefes darlığı oluşturmayan ve balgamsız, kronik öksürüğe neden olan, belirtileri Covid-19 ve influenzaya benzeyen, solunum yolunu etkileyen virüs RSV'nin iyileşme sürecinin 15-20 günü bulabildiğini ifade etti.
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Şener, son dönemde görülen grip vakalarının ciddi kesiminin genç yetişkin olduğunu söyledi.
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Şener, "(Hastalara) Bol su içmelerini, burun akıntısı, tıkanıklığı olduğu zaman bulundukları ortamda nem oranını artırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ev içi ısılarının yüksek olması da havanın kuru olması da öksürüğe ve burun akıntısı, burun tıkanıklığının devam etmesine sebep olabiliyor. Çok ciddi anlamda ateş olmadığı sürece herhangi bir antibiyotik kullanmalarını önermiyoruz" dedi.
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Şener, 65 yaşın üzerindeki hastalarda ise kuru öksürük arada balgamla geliyorsa gribin üstüne bakterili enfeksiyon yerleşip yerleşmediğine mutlaka bakılması gerektiğini söyledi.
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Hastalar viral enfeksiyonu atlattıktan sonra üstüne yerleşen enfeksiyonların zatürre gibi hastalıklara neden olabileceğini hatırlanan Şener, şunları kaydetti: "Bu tablolarda bunu ayırt etmek için mutlaka bir hekime başvurup solunum seslerinin dinlenmesi, gerekliyse akciğer grafisi ve tomografiyle, akciğerde bir tutulum olup olmadığına bakılması, gerekirse de bir an önce antibiyotik tedavisine başlanması gerekiyor.
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O yüzden vatandaşlarımıza sesleniyoruz; 65 yaşın altında gruplarda panik olacak bir şey yok. Devam eden öksürük RSV, parainfluenza ya da insan metapneumovirusun yaptığı hasarın devam süreci, nekahat döneminin uzun sürmesinden kaynaklanıyor. 65 yaş üstündeyse eğer bu süreç devam ediyorsa ardından gelebilecek olan bakteriyel enfeksiyon açısından dikkat etmek lazım. Çünkü bakterili enfeksiyonlara maalesef antibiyotik tedavisine ihtiyacımız oluyor ve maalesef bazı kişilerin de yatarak tedavi alması gerekiyor."
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Pirçek, bağışıklığı destekleyen ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede önemli rol oynayan beslenme programı hakkında şu bilgileri verdi:
BOL SIVI TÜKETİLMELİ
"Su, bitki çayları, taze sıkılmış meyve suları gibi sıvıları bolca tüketmek, vücudu nemli tutar ve iyileşmeyi hızlandırır.
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ANTİOKSİDAN İÇEREN SAVAŞÇI BESİNLER
C vitamini içeren portakal, mandalina, çilek, kivi, brokoli, kuşburnu gibi besinler, bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonla savaşta yardımcı görev üstlenir.
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ZENGİN PROTEİN KAYNAKLARINA YER VERİLMELİ
Protein, vücuttaki hücrelerin onarımına yardımcı olur. Tavuk, balık, yumurta, baklagiller ve yoğurt gibi protein açısından zengin besinleri tercih edebilirsiniz.
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BAHARAT TÜKETİMİNE DİKKAT!
Zencefil, sarımsak, soğan gibi baharatlar, antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunma mekanizmalarını destekler. Ancak bazı durumlarda baharatlı yiyecekler boğaz tahrişine neden olabilir. Bu nedenle, rahatsızlıklar devam ettiğinde baharatlı yiyecekleri sınırlamak faydalı olabilir.
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YOĞURT VE PROBİYOTİKLER BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER
Yoğurt gibi probiyotik içeren besinler, bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir.
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DOĞAL YÖNTEM
Bal, boğazı yatıştırabilir ve antiseptik özelliklere sahiptir. Zencefil çayı ise antienflamatuar etkileriyle bilinir. Enfeksiyonlara karşı; istenilen miktarda taze zencefil bir kavanoza rendelenir. Üzerine bal ve limon suyu eklenerek buzdolabında bekletilir. Gün içinde 1-2 bardak ılık suya eklenerek tüketilebilir.
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DİNLENMEK İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIR
İyi bir beslenme programının yanında yeterli dinlenme, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Vücut, dinlenme sırasında enerjisini enfeksiyonla mücadele için kullanır. Her bireyin ihtiyaçları farklı olduğundan, özellikle herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya özel bir diyet uyguluyorsanız, bir sağlık profesyoneli ve beslenme uzmanının önerilerine uygun davranmanız önemlidir."