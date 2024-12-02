Aile Destek Paketi ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Aile destek ödemesi bu ay yatacak mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı Aralık ayı ödeme tarihi için araştırmalar başladı. İhtiyaç sahibi hanelere her ay aile destek yardımı veriliyor. Aralık ayı ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hak sahipleri ''Aralık ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, uzatıldı mı, bitti mi?'' sorularına yanıt arıyor. Yıl sonu itibarıyla sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağlandı. Peki, Aile destek programı devam edecek mi, bitti mi? İşte, Aile Destek Programı ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı.
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Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı soruları hak sahipleri tarafından yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bakan Göktaş, kasım ödemeleri ile beraber bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Aralık ayı ödemelerinin yatıp yatmayacağını merak edenler ise ''Aralık ayı aile destek yardımı yatacak mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı.
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ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayı Aile Destek Ödemelerinin 15 Aralık'a kadar vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON TARİH NE ZAMAN?
Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile destek ödemelerine ilişkin "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak. Yeni bir karar alınmadığı takdirde Aile Destek Programı yıl sonu itibarıyla sona erecek.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI MI?
Aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
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TOPLAM 103,2 MİLYAR LİRA DESTEKTOPLAM 103,2 MİLYAR LİRA DESTEK
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.
“Türkiye Aile Destek Programı”nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.
Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık” ifadelerini kullandı.
Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” açıklamasında bulundu.
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
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