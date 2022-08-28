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Aile Destek Programı ödemeleri ücreti yattı mı? 450-600 TL Ağustos ayı Sosyal Yardım paraları ne zaman ve hangi gün yatacak? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru koşulları neler?

Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 450 - 600 TL Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

Aile Destek Programı ödemelerinden 4 milyon hanenin yaralanması bekleniyor. İlk taksidi 450 ile 600 TL arasında yapılan sosyal yardım ödemelerinin ilk taksidi 29 Temmuz günü itibariyle yapıldı. Ağustos ayının sonunun gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin gözü Aile Destek Paketi ödeme tarihine çevrildi. İşte, Aile Destek Programı başvuru ekranı ve başvuru şartları...

28.08.2022 - 19:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile Destek Programı detayları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere düzenli olarak 12 ay verilen Aile sosyal yardım paralarının ilk ödemesi 29 Temmuz günü yapılmıştı.  Yardım için başvuruda bulunmak isteynler "Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuruları hakkında merak edilenler...

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

  • Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

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