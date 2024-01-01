Milyonlarca çalışan ve işverenin heyecanla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" araması sıklaştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...