Aile Destek Paketi ödemeleri her ay ilgili bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılmaya devam ediyor. Emekli ve memur zamlarının ardından Aile Destek ödemelerinin zamlı yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, "Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak?" İşte 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri...