Aile Destek Paketi ödemesi bitti mi? Aile Destek Programı ödemeleri uzatılacak mı?
İlk olarak 2022 yılında başlayan Aile Destek Paketi ödemeleri, iki yıldır ihtiyaç sahibi ailelere ilgili bakanlık tarafından yatırılıyor. 12 aylık olarak başlayan program temmuz ayı itibarıyla sona erdi. Temmuz ayında yapılan ödemenin ardından Aile Destek Programı ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin en net açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. İşte Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin tüm detaylar...
- 1
Temmuz ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaba yatırılmasının ardından ödemelerin devam edip etmeyeceği gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Programı 2024 yılı temmuz ayına kadar bir yıl uzatılmıştı. Peki, "Aile Destek Paketi ödemesi bitti mi, devam edecek mi? 2024 Aile Destek Programı ödemeleri uzatılacak mı?" İşte son durum...
- 2
TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ YATIRILDI
Bakan Göktaş: “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık”
Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık” dedi.
- 3
Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini hatırlattı.
-
- 4
2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTİ Mİ?
Aile Destek Ödemeleri 12 aylık bir program olarak başladı. Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi.
- 5
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİR SENE DAHA UZATILACAK MI?
Bakanlık'tan yapılan açıklamada programın bir sene daha uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.