Fed, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 1 Ağustos çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...