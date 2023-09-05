Aile Destek Programı ödeme tarihleri, ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen Aile Destek Programı ödemeleri SMS yoluyla ya da e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanıyor. Memur toplu sözleşme zammının açıklanmasının ardından "Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Eylül Aile Destek Programı ödeme tarihleri...