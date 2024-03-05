Aile Destek ödemeleri her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yapılan zamlar ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte "Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının yanıtı ile güncel bilgiler...