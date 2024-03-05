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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi ödeme takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek ödemeleri ne kadar oldu, yatırıldı mı?

        İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarlarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ödemeler ile sosyal yardımın ne kadar olduğu ve yatırıldığı tarihler asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanması ve yapılan diğer zamların ardından araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve Mart ayı Aile Destek yardım parası ne zaman ödenecek? İşte Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:10
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        • 1

          Aile Destek ödemeleri her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yapılan zamlar ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte "Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının yanıtı ile güncel bilgiler...

        • 2

          DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

          Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.

        • 3

          2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        • 4

          450 TL ve altı - 1.250 TL

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL

          1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

          Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:

          1-2 çocuklu hanelere - 350

          3 çocuklu hanelere - 450

          4 çocuklu hanelere - 550

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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