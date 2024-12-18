Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 10 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. İhtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş , kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.

"Türkiye Aile Destek Programı"nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.

Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.