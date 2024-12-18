Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemeleri kapsamında yer alan aile destek ödemesi başlangıçta 12 ay süreyle planlanmıştı. Daha sonra 2 yıldır süren Aile Destek Programı ödemelerin son tarihi Aralık ayı olarak belirlenmişti. Peki Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi?
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Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Aralık ayına girilmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Peki Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi?
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ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 10 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. İhtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.
Bakan Göktaş , kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.
"Türkiye Aile Destek Programı"nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.
Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?
2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.