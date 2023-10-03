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        Haberler Televizyon 'Aile'den yeni tanıtım: İki kardeş, iki yeni düşman... - Magazin haberleri

        'Aile'den yeni tanıtım: İki kardeş, iki yeni düşman...

        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile'nin yeni sezonu bu akşam başlıyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken yeni sezonun ilk bölümünden dikkat çeken bir sahne yayınlandı. Aslan ve Cihan'ın karşı karşıya geldiği sahne ikili arasında yaşanacak savaşın ilk sinyallerini veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:10
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        'Aile'den yeni tanıtım
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        SHOW TV’de ilk sezonuyla ekrana damga vuran Ay Yapım’ın dizisi 'Aile'de Soykanlar içinde büyük bir savaş başlıyor. Soykan ailesinin evlatlık çocuğu olduğunu öğrenen Cihan, Aslan’a herkesten intikam alacağını söylüyor. Aslan’ın “Eğer olur da bir gün seni öldürmek zorunda kalırsam bak bunun için şimdiden senden özür diliyorum…” sözleri dikkat çekerken, iki kardeşin iki yeni düşman olacağı yeni sezonda yaşanacak çarpıcı gelişmeler merakla bekleniyor.

        Yeni sezon hikâyesi ve zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleriyle kuvvetli bir giriş yapmaya hazırlanan ‘Aile’ dizisinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ile Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        'Aile' yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #show tv
        #aile

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        Boğa
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