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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ahşap evdeki yangın can aldı

        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında can verdi

        Kütahya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan Ahmet Altınbay, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:23
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        Ahşap evdeki yangın can aldı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Kütahya Caddesi'nde 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

        İhbarla gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Güçlükle söndürülen yangında, yoğun dumana maruz kaldığı belirlenen Ahmet Altınbay (44), hayatını kaybetti.

        İnceleme sonrası Altınbay´ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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