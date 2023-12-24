Ahmet Selim Kul yazdı: Fred olmayınca beklenen oldu

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Kadrolar açıklandığında herkesin gollü maç olur beklentisi büyük bir hayaldi. Maç önünde kadroları gördüğümde dair iki takımın da gol yememe düşüncesini fazlasıyla ön plana koyacağını bekliyordum ki öyle de oldu. Derbinin aşırı gergin ve tam bir final maçı anlamında olması teknik direktöründen futbolcusuna hakemine herkese “Aman başımız yanmasın” fikrini aşılamıştı.

Hal böyle olunca deplasman takımı rakibine oranla daha fazla büyük maç tecrübesinin de olmasının etkisiyle birazcık daha iyi oynuyor gibi gözüküp iki takımın da hiçbir şey oynamadığı bir 90 dakikayı geride bıraktık. Elbette bu Galatasaray için daha avantajlı bir sonuç olsa da Fred gibi ligin en iyi orta saha oyuncusundan yoksun çıkılan derbide bu sonuç Fenerbahçe için de çok kötü değil. Maç öncesi tahminimde tam olarak şu ifadeleri kullanmıştım: REKLAM “Fred’in olmaması, ciddi şekilde avantajlı gördüğüm Fenerbahçe’nin “ciddi şekilde” kısmını sildi attı.“ Fred’in olduğu bir denklemde oyunun da sonucun da farklı olacağı fikrim hala geçerli. Süper Kupa finalinde tamamen farklı bir maç seyredeceğiz. İSMAİL HOCA’YA KARIŞMAYI BIRAKMAK LAZIM

Maç bittikten sonra konuşmak kolay elbette. Hele ki anlamsız seviyede düzeni bozup “bir şeyler denemesi” istenen İsmail Kartal’ın üzerinde bu baskıyla İrfan merkeze Cengiz kanada denemesine sallamak çok daha kolay olur. O yüzden bu kolaylığa düşmek istemiyorum ama bundan sonrası için şunu söylemem gerekiyor. İsmail hoca, bu hikaye artık tamamen senin hikayen, bu takım senin takımın. Sen kulaklarını bütün bu her şeye kapat ve en doğru bildiğini yap. Çünkü bugün hissettiğim, hoca ideal düzeninde çıksaydı istediği sonucu almaya daha yakın olacaktı. KADIKÖY AÇIK HAVA SAHNESİ

Maça dair söylenebilecek şeyler kısıtlıyken değinmem gereken bir iki konu daha var. Birincisi Fenerbahçe’nin iç saha avantajı defalarca kez görüldüğü gibi rakibinin ciddi anlamda gerisinde. Ne güçlü bir destek var, ne rakibin işini zorlaştırmak var, ne hakemi baskı altına almak var. Fenerbahçe stadı takımına katkı sağlamamaya devam ediyor. HAKEMLERİN LİGİ

Değinmem gereken bir diğer konu da maçın hakemi Arda Kardeşler. Fenerbahçe stadında bir önceki paragrafta anlattıklarımın da uygun ortamı sağlamasıyla sene başından beri kolay faul düdüğü çalan, deplasman takımının seveceği bir standart uygulanıyor. Bugün buna bir de hakemin maçı kartsız, olaysız ve mümkünse berabere isteği eklenince iş tamamen orta oyununa döndü. Bu lig çok uzun süredir hakemlerin ligi… Türk hakemleri büyük problem ve kimse bu problemin farkında bile değil.