Ahmet Selim Kul: Şapka çıkarılacak bir başlangıç performansı

İkinci yarının başında farkın ikiye çıkmasıyla Kadıköy’de her maç üzerine koyan tribünler kutlamalara başladı. Biz basın mensupları dahil stadyumdaki herkesin seri 18 maça çıktı diye düşünmeye başladığı anlarda ise maçın başından beri neredeyse her duran topta tehlike olmasa da tedirginlik yaratan Ludogorets 65’te şansın da yardımıyla farkı 1’e indirdi.